Nascondono la droga in una cascina, quattro arresti

Nascondevano in una cascina tra i boschi di Cossogno un chilo di cocaina e quattro di hashish. Su segnalazione di un escursionista che frequentava la zona i carabinieri di Verbania sono riusciti a risalire ai possessori. Si sono appostati, e la scorsa notte intorno a mezzanotte, hanno scoperto un gruppo di quattro ragazzi tra cui una ragazza poco più che ventenni.

Avevano con sé un borsone. All'interno c'era la droga, divisa in panetti: un chilo e 200 grammi di cocaina compattato in un unico blocco, quattro chili di hashish suddivisi in più pacchetti. Avrebbero fruttato, secondo i calcoli degli inquirenti, oltre 300mila euro. I quattro giovani sono stati arrestati.