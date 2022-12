Nato al bioparco Zoom il primo cucciolo di zebra

Lo stato di conservazione della specie

“Pur riproducendosi senza problemi in natura – racconta Sara Piga, capo veterinario e animal curator di Zoom Torino - ad oggi lo stato di conservazione della zebra è ritenuto ‘vulnerabile’ dalla IUCN (International union for the conservation of nature). L’uomo ha infatti avuto un impatto importante sulla popolazione che, non solo viene cacciata per le pelli o la carne, ma vede ridursi sempre più il proprio habitat in favore dell’agricoltura”.