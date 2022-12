Nelle piazze tornano le stelle di Natale dell'Ail: ecco dove trovarle

C’è una stella che continua a fiorire per colorare la speranza di chi lotta contro un tumore del sangue, è la stella di Natale AIL, che quest'anno torna nelle piazze italiane per ben 4 giorni consecutivi: dall'8 all'11 dicembre. L'obiettivo è raccogliere sul territorio i fondi necessari per far crescere ricerca ed assistenza in tutta Italia e costruire insieme il futuro dei pazienti e delle loro famiglie. Cerca la piazza più vicina, consulta la mappa online.

I numeri delle Stelle di Natale ci raccontano di un impegno continuo e di una grande fiducia da parte delle persone, che ci hanno portato a distribuire dal 1989 ad oggi oltre 15 milioni di piantine e raccogliere oltre 175 milioni di euro. Un prezioso supporto per consentire alla ricerca di crescere e per offrire servizi migliori e sempre più capillari a pazienti e caregiver. Anno dopo anno AIL è cresciuta grazie al generoso contributo di tanti sostenitori, arrivando a costruire una rete di solidarietà costituita da 82 sezioni su tutto il territorio nazionale.



La campagna ha ottenuto il sostegno di Rai Per la Sostenibilità-ESG dal 6 al 10 dicembre 2022. Il contributo minimo associativo per ricevere la Stella di Natale AIL è di 12 euro; per sapere in quali piazze trovare i 15.000 Volontari dell’AIL vai su www.ail.it, scarica l’app “Ail Eventi” o chiama il numero 06 7038 6060.