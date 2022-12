Novara, bloccata la piazza dello spaccio: 3 arresti

Operazione dei carabinieri a Novara nell'area industriale dismessa dell'ex "Olcese", in via Visconti nel quartiere di Sant'Agabio. Le indagini erano partite all'inizio dell'anno, e hanno portato a scoprire un complesso sistema di smercio di stupefacenti. Il giro, controllato da un gruppo di cittadini pakistani, è stato monitorato per mesi anche grazie a pedinamenti e alle videocamere nascoste nella zona. I carabinieri hanno individuato i clienti in coda, come alla cassa di un negozio, e hanno documentato oltre 50 compravendite di droga, principalmente eroina e hashish. Al termine dell'operazione, tre persone sono state arrestate, mentre altre tre hanno subito un divieto di dimora.