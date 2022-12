Ancora un caso di peste suina in Piemonte. Ad accertarlo l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta. Il nuovo caso è stato riscontrato a Pareto, nella provincia di Alessandria. E' il primo caso di positività nel comune da quanto è iniziata l'emergenza.



In un anno dal dicembre 2021 al dicembre di quest'anno i positivi sono in totale 206, di cui 135 in Piemonte e 71 in Liguria mentre salgono a 41 i comuni con almeno un caso di positività accertata.