Operaio accoltellato mentre era a lavoro nel Torinese

Un operaio di 43 anni è stato ferito da una coltellata inferta alla schiena da un suo collega, un 46enne. Il fatto è avvenuto alla Aernova di Roletto, in provincia di Torino. La vittima è stata trasporta in codice rosso, ma non in pericolo di vita, all'ospedale Cto del capoluogo. Ricoverato anche l'aggressore, all'ospedale di Pinerolo. Sulla vicenda indagano i carabinieri.