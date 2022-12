Pallavolo, netto successo per la Reale Mutua Fenera Chieri nei sedicesimi della Challenge Cup

Un'ora e una manciata di minuti per una vittoria per 3-0. La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si è aggiudicata contro la formazione polacca del Legionovia l’andata dei sedicesimi della Cev Challenge Cup Le biancoblù hanno chiuso il match con i parziali di 25-13, 25-18 e 25-16. Tre set molto diversi fra loro: il primo dominato, il secondo lottato punto a punto fino alle battute conclusive, il terzo in bilico soltanto nella prima metà.

Nella prima frazione le padrone di casa si sono portate subito avanti, con 5 punti di vantaggio sul 7-2 per poi raddoppiare il margine sul 16-6. Da lì in avanti il distacco si è stabilizzato nell’ordine della decina di punti. Nel secondo set il Chieri ha tentato ripetutamente l’allungo ma le ospiti sono riuscite a rimanere a contatto, salvo nel finale quando le ragazze di Bregoli hanno piazzato l'allungo decisivo. La gara è rimasta in equilibrio fino a metà dell'ultima frazione, quando le biancoblù sul 12-8 hanno accelerato aumentando il vantaggio fino al 25-16 finale.

«È stata una vittoria meno semplice di quanto si potrebbe pensare dal risultato – il commento nel post partita di Helena Cazaute – Il Legionovia è una squadra che difende molto. Noi abbiamo battuto bene, giocato bene e, cosa più importante, vinto 3-0, perché sappiamo che fra 24 ore avremo un’altra partita che sarà importantissima per il nostro percorso».

Il ritorno è in programma giovedì 15 dicembre, sempre al PalaFenera, alle ore 20.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Legionovia S. A. 3-0 (25-13; 25-18; 25-16)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76: Bosio 1, Grobelna 13, Weitzel 9, Mazzaro 5, Cazaute 16, Rozanski 8; Spirito (L); Morello, Storck. N. e. Butler, Garreau, Villani, Nervini, Fini (2L). All. Bregoli; 2° Piazzese. Legionovia S. A.: Mras 2, Duda 10, Ortiz 4, Mazenko 4, Jedut 10, Dudek 4; Kulig (L); Dabrowska, Stefanik, Szymanska. All. Kowal; 2° Kowalczyk..

ARBITRI: Tomec (Slovenia) e Petsche (Austria). NOTE: presenti 581 spettatori. Durata set: 21’, 22’, 22’. Errori in battuta: 9-6. Ace: 4-3. Ricezione positiva: 57%-41%. Ricezione perfetta: 43%-30%. Positività in attacco: 49%-30%. Errori in attacco: 4-14. Muri vincenti: 6-5.