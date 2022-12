Pareggio in trasferta per la Pro Vercelli

Serie C. Girone A. Finisce in parità tra Arzignano e Pro Vercelli. 1 a 1 il risultato finale, con i piemontesi che si fanno raggiungere al '72 dai padroni di casa. Anche questa volta per la Pro Vercelli risultano fatali gli ultimi 15 minuti di gioco. I bianchi, in vantaggio dal 2’ grazie al colpo di testa di Saco che ottimizza un assist di Iotti, subiscono il pari in chiusura e finiscono in dieci la gara, con l’arbitro che manda negli spogliatoi Iotti, per un doppio giallo.

Nella sedicesima giornata di campionato battute d'arresto per Juventus Under23, sconfitta in trasferta 2 - 1 dal Feralpisalò e per il Novara superato 1 a 0 dalla Pergolettese.

Nel Girone B, sabato l'Alessandria sarà in trasferta ad Ancona.