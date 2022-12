Il regalo di Natale di Pecco Bagnaia: il matrimonio con Domizia

“Ieri, oggi, domani… insieme. 24/12/2022, ha detto sì. Che anno magico". Ed una foto, felici e sorridenti, con in primo piano un anello. Così Francesco Bagnaia ha annunciato il prossimo matrimonio con la fidanzata Domizia Castagnini, a compimento di un 2022 che per il centauro di Chivasso è sicuramente da ricordare.



Dopo il titolo mondiale classe MotoGp conquistato il 6 novembre sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, arriva una chiusura di anno in grande stile per la coppia. La proposta a Torino sotto le luci di Natale del Monte dei Cappuccini, il sorriso, la gioia, il sì.

L'annuncio sui social: "Che anno magnifico". Grande festa dal mondo dei motori. Tra le felicitazioni quelle di Ducati, dell'Academy di Valentino Rossi, di Gianmarco Tamberi e di tanti altri che hanno voluto celebrare un regalo di Natale molto, molto particolare.