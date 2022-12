Tre nuovi casi di peste suina sono stati rilevati in Piemonte a Morbello, Ponzone e Rocca Grimalda, tre comuni in provincia di Alessandria, comuni già colpiti da altri animali contagiati. I casi sono stati accertati dall'Istituto Zooprofilattico di Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta.

Il numero totale dei casi sale a 214 di cui 138 in Piemonte, 76 in Liguria.

Per Morbello si tratta della settima positività, così come per Rocca Grimalda. Per Ponzone è la decima.