I Babbi Natale abbracciano i bambini del Regina Margherita di Torino

Appuntamento al Lingotto alle 9,30 con i Babbi Natale in bici e a piedi in partenza da qui per il Regina Margherita. In piazza Polonia intanto cominciano ad affacciarsi alle finestre i bambini.

D’altronde quello che sta per accadere è tutto per loro.

L’obiettivo del raduno come sempre è duplice: riempire e colorare la grande Piazza di fronte all’ospedale, dando vita ad una festa che sarà possibile assaporare anche da parte dei bimbi ricoverati nelle camere dell’ospedale e raccogliere fondi per sostenere la fondazione e il progetto scelto per l’edizione del raduno 2022.

L’obiettivo di quest’anno è raccogliere fondi per dotare l’ospedale di una risonanza magnetica a 3 tesla.



In questi dodici anni finora la fondazione Forma ha raccolto tanto e raggiunto diversi obiettivi come racconta ai nostri microfoni il presidente di Forma, Antonino Aidala.

Come tutti gli anni l'attesa è alta soprattutto per le discese dal tetto dell’ospedale con i supereroi dell’Associazione Supereroi Acrobatici

Quest’anno, dopo la pausa “Covid”, il raduno torna finalmente in presenza e moltiplica le iniziative. Sono davvero tantissime le persone che da molte settimane e da tutta Italia contattano la Fondazione per ritirare vestiti e gadget ed iscriversi alle diverse attività in programma.