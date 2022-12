Piemonte secondo alla prima edizione del trofeo Coni Winter per under 14

Il Piemonte si piazza secondo, battuto dal Trentino, nella prima edizione del Trofeo Coni Winter 2022, la più importante manifestazione multisportiva under 14 d'Italia, ospitata proprio in Trentino. Le ragazze e i ragazzi del Comitato di casa hanno avuto la meglio sul Piemonte, superandoli solo per numero di discipline a podio (11 contro 9) dopo aver collezionato ciascuno 30 punti. Terza la Lombardia con 28 punti.

Al termine della Cerimonia c'è stato il passaggio di consegne con il Piemonte, dove si terrà l'edizione 2023: la bandiera del Coni e la Fiaccola sono passate dalle mani della presidente trentina, Paola Mora, a quelle del Coni Piemonte, Stefano Mossino.