I tetti delle auto imbiancati come non si vedevano da tanto tempo. Un risveglio, per Torino, con qualche fiocco di neve. Secondo il calendario manca ancora una settimana all'inizio dell'inverno. Ma in realtà il meteo ha giocato d'anticipo.

Crollate le temperature, con la colonnina di mercurio scesa anche sotto lo zero in tutte le province, con la punta del -3,4° a Cuneo.

Ecco cosa ci aspetta nelle prossime ore. Le previsioni per la settimana con Andrea Vuolo di RaiMeteo: