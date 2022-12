Processo Cospito, la Procura chiede l'ergastolo

"Proseguirò fino al mio ultimo respiro il mio sciopero della fame contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. Ora vivo in un limbo senza fine in attesa della fine stessa". Così

Alfredo Cospito in un messaggio letto durante l'udienza in corso a Torino, a cui è collegato dal carcere di Sassari, sulla riqualificazione della sua pena dopo la decisione della corte di Cassazione che per lui e la co-imputata Anna Beniamino ha mutato il reato contestato, da strage ( comune) a strage contro la sicurezza dello stato ( politica).

Il procedimento è quello che riguarda l'attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano (Cuneo), quando due ordigni vennero fatti esplodere nel 2006. Per questo episodio Cospito è già stato condannato a 20 anni.

Al termine di un secondo messaggio letto dalla Beniamino, gli anarchici presenti in aula hanno iniziato a chiedere libertà e sono quindi stati allontanati dall'aula.

Davanti al Palazzo di giustizia circa 150 anarchici hanno organizzato un presidio per poi sfilare in un corteo non autorizzato

Il servizio di Martino Villosio

montaggio Claudio Biasiotto