Qualità della vita, crolla il Piemonte. Cuneo e Novara battono Torino

Solo Asti può sorridere. Da un anno all'altro è l'unica provincia piemontese in cui la qualità della vita cresce da un anno all'altro. Dieci posizioni guadagnate che la portano al 55esimo posto su un totale di 107.

Il peggior risultato lo registra Torino, che perde ben nove posizioni. E' al 40esimo posto, preceduta da Cuneo, 36esima (due posizioni in meno rispetto all'anno scorso) e Novara (sette posizioni in meno).

Cinquantesimo posto per il Verbano-Cusio-Ossola, che non perde e non guadagna posizioni. Vercelli cala di otto posti ed è 56esima. Sei posizioni in meno per Biella, 65esima.

Maglia nera del Piemonte, ancora una volta, Alessandria. Che perde una posizione e si ferma al 71esimo posto, tra Oristano e Imperia.

L'indagine sulla qualità della vita, redatta da IlSole24Ore è giunta al suo 33esimo anno. La provincia italiana in cui si vive meglio è Bologna; Firenze sale sul podio, al terzo posto, il Trentino Alto Adige resta saldo al secondo con Bolzano. Le città metropolitane sono in calo, non solo Torino: Milano è ottava, Roma 31esima.