Quarto d'Asti. Esplosione in un una villetta. Due ustionati, un uomo estratto vivo dalle macerie

Due persone ustionate, portate in ospedale in codice rosso. Una delle quali, un idraulico, sarebbe in condizioni gravi.

Una terza , un uomo di 65 anni, rimasto a lungo sotto le macerie, cosciente e in grado di comunicare con i vigili del fuoco di Asti che lo hanno estratto vivo anche grazie alle sue istruzioni via telefono.

Bilancio provvisorio, di un'esplosione che non sembra aver coinvolto altri soggetti ma ha squarciato la serata di una piccola frazione vicino ad Asti.

Quarto Inferiore, una villetta su due piani, l'ora di cena. Il boato, nei locali della caldaia.

Per tutto il pomeriggio era stato avvertito un odore di gas nell'abitazione. Tanto che proprio l'idraulico era intervenuto per valutare la situazione.

L'uomo rimasto imprigionato sotto le macerie sarebbe il proprietario dell'immobile. Il terzo ferito, suo figlio, mentre la moglie non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Dieci squadre dei vigili del fuoco, insieme ai carabinieri della compagnia di Asti e al 118 sono ancora al lavoro.

La strada che attraversa la piccola frazione è stata bloccata, nessuna abitazione però evacuata.

La speranza di un bilancio il più circoscritto possibile mentre continua anche l'attività di spegnimento delle fiamme.