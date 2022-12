Perde il bancomat rubato e chiama i vigili del fuoco per recuperarlo, arrestato

"Dammi i soldi o ti ammazzo". Dopo averla così minacciata un 37enne ha rapinato una donna di 65 anni, mentre la vittima stava rientrando a casa, in uno stabile di corso Tassoni a Torino. Il rapinatore è riuscito ad entrare nel palazzo e ad aggredire la 65enne che si trovava nell'ascensore, facendola cadere a terra. Quindi le ha strappato la borsetta per poi darsi alla fuga.

All'interno della borsetta c'erano circa 400 euro, un tablet, portafogli e bancomat. Ma poco dopo la rapina il 37enne ha chiamato i vigili del fuoco per chiedere un intervento in corso Regina Margherita, visto che la tessera del bancomat era caduta in una grata.

Quando i pompieri hanno recuperato la carta, si sono accorti che era intestata ad una donna. Alla richiesta di spiegazioni il 37enne si è allontanato. I carabinieri lo hanno arrestato alcuni giorni dopo la rapina, grazie alla descrizione dei testimoni, tra cui alcuni condomini dello stabile, che lo avevano già notato nei giorni prima gironzolare nella zona, al riconoscimento fotografico da parte della vittima, che nell'aggressione ha riportato contusioni multiple con una prognosi di cinque giorni e al fatto che la scheda telefonica da cui è partita la chiamata ai vigili era intestata all'uomo.