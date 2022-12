Rapina due volte lo stesso supermercato con una pistola finta: arrestato

Tenta due rapine allo stesso supermercato e viene arrestato. E' successo a Novara dove un ventenne, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia. Il primo episodio domenica 18 dicembre verso le 10 del mattino. Il giovane, cappuccio in testa e volto nascosto da una mascherina FFP2, entra nel supermercato e porta via 100 euro dopo aver minacciato l'unico dipendente presente con una pistola finta a cui era stato asportato il tappo rosso. Martedì il secondo tentativo: questa volta il commesso è riuscito a dare l'allarme e le volanti hanno fatto scattare le manette per il giovane.