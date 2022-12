Trovato il corpo di un uomo in un'auto ribaltata

Il corpo di un uomo è stato trovato all'interno di un'automobile nel territorio del comune di Bistagno in provincia di Alessandria, nell'Acquese. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, si tratterebbe di un settantaseienne, Pietro Monticelli, residente a Ponti, di cui non si hanno notizie dal 15 dicembre. La vettura sarebbe uscita di strada tra le frazioni di Malivoli e Roncogennaro; si è ribaltata ed è finita in una zona impervia.



La scomparsa di Monticelli, che aveva lasciato casa alla guida di una Fiat Punto grigia, era stata denunciata dal fratello. Le ricerche di vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile erano state sospese per presunto allontanamento volontario.