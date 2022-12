Rubano carta di credito e spendono 1.500 euro in poche ore, due denunciati

Hanno rubato il portafoglio dalla borsa di una signora e, trovandovi all'interno una carta di credito, hanno prelevato contante e hanno fatto shopping in un centro commerciale di Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola). In pochi minuti, tra profumi e abbigliamento, sono riusciti a spendere più di 1500 euro. Ma, grazie alle registrazioni video dei negozi e del bancomat, i carabinieri hanno identificato i responsabili. Per un cittadino cubano di 28 anni residente a Milano e per un uomo 35enne di origine peruviana senza fissa dimora (entrambi già noti alla giustizia) è scattata la denuncia in stato di libertà: dovranno rispondere di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito.