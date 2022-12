Sarà costruita a Torino la prima fabbrica spaziale orbitante

Thales Alenia Space e Cargo Unlimited, hanno annunciato la firma di un contratto per l'ideazione e la realizzazione di "REV1", la prima fabbrica spaziale orbitante e l'apertura di una filiale Space Cargo Unlimited a Torino. Fondata nel 2014, Space Cargo Unlimited è tra i principali operatori commerciali privati in Europa di veicoli dedicati alla produzione nello spazio.

"L'apertura della nostra sede a Torino ci permetterà di posizionarci nel cuore pulsante dell'ecosistema spaziale italiano, uno dei più dinamici in Europa, e di lavorare per lo sviluppo di REV1 in stretta collaborazione con Thales Alenia Space, azienda leader europea nella realizzazione di infrastrutture spaziali da oltre 40 anni", ha spiegato Nicolas Gaume, CEO e co-fondatore di Space Cargo Unlimited.

Nello stesso settore, Argotec aumenta la sua forza lavoro. Sono arrivati a cento i dipendenti e l'obiettivo è assumerne altre centro il prossimo anno e quintuplicando anche la sua superficie produttiva. Argotec è stata recentemente protagonista delle missioni della Nasa, Dart e Artemis 1.