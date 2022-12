Schianto a Caselle, 18enne muore carbonizzato. Feriti tre amici

Lo schianto contro il muro. L'auto, una Ford Ka, che prende fuoco. Tre dei quattro giovanissimi a bordo riescono ad abbandonare la vettura. Il quarto, il 18enne che era alla guida, no. Rimane incastrato senza scampo tra le lamiere.

I feriti sono ricoverati all'ospedale di Ciriè. Codice giallo, le loro condizioni non sono preoccupanti.

Sul posto i carabinieri per l'identificazione dei ragazzi coinvolti e per i rilievi del caso. L'incidente è avvenuto all'angolo tra via Alcide Bona e via Fabbriche, a Caselle (Torino).