Schianto nel Novarese, automobilista muore bruciato nella sua vettura

Un altro drammatico incidente stradale sulle strade del Piemonte. Nel tardo pomeriggio di venerdì a Romentino, nel Novarese, una persona hanno perso la vita nello schianto che ha coinvolto tre vetture. L'auto su cui viaggiava, stando a una prima ricostruzione, ha preso fuoco senza lasciargli scampo.

Altre due persone sono rimaste ferite. Sono state ricoverate in ospedale una in codice giallo e una in codice verde.

L'incidente in via Torre Mandelli, una strada che porta verso la valle del fiume Ticino. Nell'urto una Alfa Romeo Giulia ha preso fuoco ed è andata totalmente distrutta. Sono in corso controlli per capire quante persone fossero a bordo.

Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, il 118, la Polizia locale e i Carabinieri.