Scoperta la "Fabbrica del falso" a Porta Palazzo

La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto un laboratorio abusivo per la produzione di capi d'abbigliamento con marchi falsificati di noti brand della moda. Nel cuore di Porta palazzo è stato sequestrato l'immobile che conteneva tutte le attrezzature sartoriali necessarie alla lavorazione e anche capi di vestiario destinati ai mercati rionali locali. Una vera fabbrica del falso dotata di tutte le attrezzature necessarie alla produzione illecita come macchna da cucire, stiratrici, oltre 360 mila metri di filatoacrilico e cotone per il coonfezionamento.

Due cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno sono stati denunciati.