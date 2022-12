Sestriere, al via la stagione Con la Coppa del Mondo di Sci Alpino

Sestriere si prepara per ospitare la Coppa del Mondo di Sci Alpino, una festa che si inserisce nelle celebrazioni per i 90 anni della stazione turistica.

90 anni di storia, 90 anni di stagioni invernali, inaugurate dalla Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile, in programma il 10 e l'11 dicembre, pochi giorni dopo l'apertura del comprensorio della Via Lattea, previsto per il 9 dicembre.

Sabato 10 dicembre alle ore 10.30 è in programma sulla Kandahar G.A. Agnelli la prima manche dello Slalom Gigante. La seconda manche è in programma dalle ore 13.30 con, a seguire, la premiazione floreale delle prime tre classificate al parterre di arrivo. Nel tardo pomeriggio, alle 18.00 sul palco in piazza Fraiteve, si terrà la premiazione ufficiale delle atlete con l’estrazione dei pettorali di partenza per lo slalom del giorno dopo accompagnata dallo spettacolo coinvolgente di suoni, luci e colori del laser show.

Domenica 11 dicembre sono in programma le due manche dello Slalom di Coppa del Mondo Femminile sulla pista olimpica Kandahar Giovanni Alberto Agnelli. La prima scatterà alle 10.30; la seconda alle 13.30 e sarà seguita dalla premiazione ufficiale direttamente nell’area di arrivo. Sia il sabato che la domenica, dalle ore 9.00, il Villaggio sponsor accoglierà ed intratterrà tifosi e appassionati di sci nella zona di arrivo delle piste.

Sabato 10 dicembre, alle ore 16.00, il Comune di Sestriere inaugurerà in via Louset, presso la sede della Pro Loco, l’anteprima della mostra fotografica dedicata ai 90 di Sestriere visitabile sino alle 18.00 e nella giornata di domenica con orario 10.00-12-00 e 14.00-16.00. Una mostra che si compone di due sezioni: la prima con immagini della storia di Sestriere in parte anche pubblicate nel libro in uscita sui 90 anni di Sestriere; la seconda curata dal Museo Nazionale del Cinema di Torino con un percorso di fotografie intitolato “Sestriere secondo Italo Bertoglio (1868 – 1963) e Vittorio Zumaglino (1904-1967)” . Ad accompagnare i visitatori in questo viaggio nel tempo saranno i suoni della natura riprodotti dal sound system Sonos, partner dell’evento.

Sempre sabato 10 dicembre, alle 19.15 al Cinema Fraiteve, si terrà un momento speciale

dedicato ai 90 anni dalla nascita della stazione turistica internazionale di Sestriere con un video

dedicato che accompagnerà la presentazione del libro “Sestriere 90 anni di sport e turismo”,

scritto da Beppe Conti ed edito da Graphot.