Si fa ospitare in casa e poi caccia il proprietario. Arrestato estorsore seriale

Avrebbe costretto il proprietario di un appartamento ad ospitarlo. Poi lo avrebbe cacciato, obbligandolo sotto minaccia a pagare affitto e utenze varie. Un 34enne è stato arrestato dai Carabinieri di Venaria Reale (Torino) per il reato di estorsione. La vittima dell'estorsione è un pensionato di Borgaro Torinese che è stato minacciato, anche con una pistola, ad abbandonare l'alloggio dove viveva. Secondo gli investigatori il 34enne avrebbe commesso, dal dicembre 2020, altre estorsioni. Un dentista non sarebbe stato pagato dopo che era stato costretto ad alcune prestazioni a domicilio e anche un fabbro non avrebbe avuto denaro in cambio del lavoro eseguito. L'estorsore, inoltre, avrebbe costretto con minacce e violenze un familiare e un suo socio a cedergli un autolavaggio. L'inchiesta è coordinata dal PM Valentina Bossi della Procura di Ivrea.