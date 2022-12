Stefano Tacconi torna a camminare

"Il più bel regalo di Natale". Andrea Tacconi in una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram ha commentato così il video in cui appare il padre Stefano, ex portiere della Juventus e della Nazionale, compiere alcuni passi nel corridoio di un ospedale con l'aiuto di un deambulatore, sorretto da un'infermiera.



Ad accompagnare il video la canzone “A modo tuo” di Elisa. L'ex calciatore è stato colpito il 23 aprile scorso nel corso di un evento benefico ad Asti da una emorragia cerebrale.