Il Natale dei supereroi con i bambini ricoverati al Regina Margherita

Capitan America. Wonder Woman. Spiderman. Supereroi e Principesse insieme ad elfi e folletti. Tutti uniti la mattina di Natale per regalare una gioia, un momento di spensieratezza ed ilarità ai bambini ricoverati al Regina Margherita.

E' la missione dei volontari della Nazionale Italiana dell'Amicizia che anche questa mattina, come da 11 anni a questa parte, hanno scelto di passare il 25 dicembre con i piccoli degenti ricoverati in reparti difficili come l'Isola Margherita o Oncologia. Per loro regali, giochi, pensieri messi a disposizione da diverse associazioni.