E' entrato in un albergo armato di mannaia per commettere una rapina, è stato ferito da una guardia giurata con un colpo di pistola ed è stato arrestato dalla polizia. E' successo a Torino nella notte in zona Aurora. L'uomo è stato portato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non risultano gravi. E' accusato di tentata rapina.