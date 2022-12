Neve su Torino e il Piemonte. Disagi sulle strade

Prima a Cuneo, poi a Torino. La neve è tornata in città intensificandosi nel giro di poche ore. I primi fiocchi sul capoluogo piemontese sono caduti appena dopo le 12, imbiancando palazzi, statue, macchine e giardini e causando i primi disagi per la viabilità anche nelle principali arterie.

12 squadre di spalatori attivate, diversi mezzi spazzaneve e spargisale che si muovono per le strade della città. Torino si è mobilitata, ma non sembra preparata, già i disagi sono tanti. La neve ha colto di sorpresa i tanti viaggiatori rallentando o addirittura bloccando il traffico in diverse zone. Tram e autobus in panne che appesantiscono l'umore dei diversi passeggeri, già colpiti dalla giornata di sciopero. Disagi anche per le linee degli autobus collinari che stanno subendo variazioni di percorso. Chiuso il traforo del Pino per chi arriva da Chieri a causa dei numerosi mezzi in difficoltà.

Altre limitazioni e ritardi per le linee extraurbane che collegano le zone di Canale, Alba e San Damiano d'Asti.

Come era stato annunciato dall'Arpa le precipitazioni, partite dal sud della regione, si stanno estendendo sul resto del territorio e «si attenueranno ed esauriranno a partire da ovest nel corso della tarda serata». Tempo in miglioramento nel fine settimana.

Dalle 17, causa le forti nevicate sull'arco alpino, è chiusa la statale 21 «del Colle della Maddalena», che collega il Piemonte con la Francia. La strada sarà riaperta non appena ci saranno condizioni di piena sicurezza. A causa della precipitazione nevosa in atto su tutto il Cuneese (una decina i centimetri di neve già caduti nel capoluogo) i mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate vengono indirizzati in uscita dalla statale all'altezza di Borgo San Dalmazzo o Vinadio. Blocco ai mezzi pesanti sull'autostrada A6 Torino-Savona, tra Carmagnola e Altare.