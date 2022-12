Torino, quasi 100 gli interventi dei vigili del fuoco per neve

Giornata di lavoro ieri per i Vigili del Fuoco di Torino a causa della nevicata che ha interessato la città metropolitana. Sono 93 gli interventi condotti dai pompieri: 25 hanno riguardato alberti pericolanti, 18 relativi ad incidenti stradali, 16 richiesti per soccorso di persone ed in un caso si è è intervenuto per l'aiuto ad un'animale.

Per il resto gli interventi hanno riguardato normali operatività quali ascensori bloccati o aperture porta, in sette casi fughe di gas e sei incendi generici. La neve ha lasciato, come previsto, il posto il sole questa mattina. Spalatori davanti alle scuole sono all'opera, le strade sono statein larga parte ripulite nella notte.