Toro, continua il ritiro in Spagna

Lo sport, il calcio. In casa Toro, il gruppo a disposizione di Ivan Juric si sta ricompattando. Terminate, infatti, le vacanze post-Mondiale di Milinkovic-Savic, Lukic e Radonic: i tre giocatori si sono uniti al resto della squadra in Spagna, a San Pedro del Pinatàr, sede del ritiro invernale. Venerdì in programma l'amichevole con l'Almerìa.