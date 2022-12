Travolto dalla propria auto fermata male, grave al Cto

Un uomo è stato travolto dalla sua auto scivolata lungo la rampa del garage condominiale nella serata di ieri a Nichelino, nel torinese. Secondo la prima ricostruzione degli agenti della polizia locale l'uomo aveva lasciato la vettura con il freno a mano inserito male in cima alla salita ed era tornato al piano interrato per chiudere il suo box. Proprio lì è stato colpito dall'auto fuori controllo. Sul posto vigili del fuoco e operatori del 118 che hanno trasportato , privo di sensi, in condizioni gravissime, all'ospedale Cto di Torino.