Un calendario per Porta Palazzo

Presentazione il 13 dicembre, e saranno 12 scatti per 12 mesi molto significativi per raccontare uno dei luoghi più amati e storici della città. Qui la gente si sveglia abitualmente dove tutto intorno è ancora buio e si da appuntamento a piazza della Repubblica per dar voce e colore al mercato conosciuto come uno dei più grandi d'Europa. Ci racconta l'Assessore al commercio e mercati Paolo Chiavarino “Porta Palazzo è un affascinante luogo di commercio e socialità , di cultura multietnica e integrazione …oggetto di valorizzazione e riqualificazione che l'Amministrazione sta realizzando sopratutto per il rilancio della zona”