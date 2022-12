Un ragazzo normale che nel tempo libero diventa Spider Man per i bambini ricoverati in ospedale

Mattia Villardita, un ragazzo normale tra lavoro e hobby che però nel tempo libero diventa Spider Man e cerca di donare un sorriso nelle corsie degli ospedali pediatrici.

Una vita non facile la sua, per via di un'infanzia e un'adolescenza trascorse tra letti d'ospedale e operazioni varie, eppure, oggi quasi trentenne, da questa sofferenza ha ricavato il dono prezioso di aiutare gli altri con una gentilezza usando il mito di Spider-Man per alleviare la sofferenza di chi è malato.

Ora la sua storia è diventata un libro “Io e Spider man” edito da Salani.