800.000 euro sequestrati a una coppia di Borgomanero

Una coppia di Borgomanero ( No) ha fatto di tutto pur di frodare il fisco. Ora però, grazie a una articolata indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Verbania, si è vista sequestrare preventivamente ( su disposizione del GIP di Verbania) beni per un ammontare complessivo di 814.665,13 euro.

Dalle indagini era emerso che, a fronte di un debito erariale di oltre 800.000 euro, gli indagati avevano nascosto al fisco i beni di loro proprietà.

Per farlo avevano stipulato due contratti di affitto d’azienda a canoni irrisori e sproprorzionati rispetto agli asset aziendali. Poi una fittizia separazione coniugale con laquale l’indagato “liquidava” la moglie con il trasferimento di quote societarie , la cessione di beni immobili sperperati in beni di lusso (acquisto di oltre dieci orologi “Rolex” e bracciali di pregio) o comunque dispersi in svariate modalità e lo smobilizzo e dispersione di prodotti finanziari.

Alla luce di questo probatorio, il Giudice per le Indagini Preliminari – ritenuti sussistenti i requisiti per l’applicazione di misure cautelari reali e accertato il fondato pericolo di perdere le garanzie per le pretese erariali - ha emesso un decreto di sequestro preventivo nei confronti della coppia e delle loro società.