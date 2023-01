A Casale Monferrato il nuovo vertice dell'antimafia

Il 32esimo vertice nazionale antimafia della fondazione Caponnetto si svolgerà a Casale Monferrato. Un incontro che si ripete con cadenza annuale per fare il punto sulla situazione che riguarda le devianze in generale, le mafie in particolare. Le date scelte sono l’11 ed il 12 febbraio presso il Teatro Comunale di Casale Monferrato con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Piemonte.

In questa edizione verrà affrontato il tema delle mafie transnazionali. Inaugurerà il vertice Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e per le politiche del Mare. Madrina del vertice Piera Aiello, testimone di giustizia. Come di consueto il Comitato della Fondazione conferirà il “Premio per la Legalità” ai “protagonisti” della lotta alla criminalità nei diversi settori istituzionali e della società civile. Un momento importante per ricordare il giudice Caponnetto, tra gli ideatori della super procura antimafia.