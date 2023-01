A fine febbraio riapriranno le gallerie di Porte

Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori di manutenzione straordinaria nelle gallerie Craviale e Turina della Variante di Porte, sulla Strada regionale 23 del Sestriere: lo ha verificato di persona il

vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici Jacopo Suppo, effettuando un sopralluogo al cantiere, assieme al sindaco di Porte, Simone Gay, ai tecnici della Direzione coordinamento viabilità della Città metropolitana di Torino e ai tecnici dell'impresa Costruzioni Ruberto, a cui è affidato il cantiere. "Possiamo affermare che tutto procede secondo i tempi ipotizzati all'avvio della procedura urgente di aggiudicazione dei lavori", ha commentato Suppo. Il cronoprogramma prevede che le operazioni relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza delle due gallerie, aggiudicati per un importo di 478.837,37 euro, si concludano alla fine di febbraio. Sinora non vi sono stati particolari intoppi. Le lavorazioni in corso sono volte al risanamento strutturale e alla messa in sicurezza dei settori ammalorati in presenza di distacchi di materiali dalle volte delle gallerie. Per i distacchi verificatisi in profondità è prevista, ove necessario, l'applicazione finale di una doppia maglia di rete protettiva in acciaio inossidabile. .