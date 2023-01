Addio a Piero Nuti, aveva 94 anni

Doveva vestire i panni di Don Cavagna al teatro Erba di Torino a metà gennaio, ma aveva dovuto annullare perché non stava bene. Piero Nuti è mancato a 94 anni a casa sua in via Sacchi. Gli ultimi suoi lavori a teatro palcoscenico pochi mesi fa, quando aveva ancora recitato i suoi amati “Processi”, da Cicerone e altri autori dell’antichità.

Genovese di nascita, Nuti era torinese d’elezione da 25 anni, da quando aveva cominciato a collaborare con Torino Spettacoli, diventando una colonna della compagnia.