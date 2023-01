Fuga di gas in un condominio di Alessandria, evacuate 20 famiglie

Intervento dei Vigili del Fuoco per una fuga di gas in un condominio di Alessandria all'inizio di viale Brigata Ravenna, nella zona del cavalcaferrovia che collega con il quartiere Cristo. A scopo precauzionale - fanno sapere dalla sala operativa - una ventina di famiglie ha dovuto lasciare l'edificio.

Sul posto tecnici della società che gestisce l'impianto per individuare il guasto e di Enel per interrompere l'erogazione della corrente. Necessaria chiusura straordinaria del viale e del cavalcaferrovia, come comunicato dal sindaco Giorgio Abonante. Traffico deviato da Polizia Municipale verso il sottopasso di via Maggioli, tra quartieri Cristo e Pista.