Anziano trovato morto ad Alessandria, aperto fascicolo per omicidio. Ma resta l'ipotesi malore

La procura di Alessandria ha aperto un fascicolo per omicidio sul caso di Mauro Manfrin, l'anziano trovato morto sabato sera in casa sua ad Alessandria, in un alloggio di ringhiera in via San Pio V dove l'84enne viveva da solo. Gli inquirenti hanno rinvenuto abbondanti tracce di sangue attorno e sul corpo dell'uomo, ma nessun segno evidente di violenza. Per questo non si esclude l'ipotesi di un malore fatale, di una morte per cause naturali. Per fare chiarezza si attendono gli esiti dell'autopsia, prevista tra lunedì e martedì.

Intanto la Squadra mobile e la Scientifica di Alessandria - coordinate dal pm Francesco Bruzzone - stanno raccogliendo tutti i possibili indizi, a partire dall'appartamento dell'uomo: la porta di casa è stata trovata socchiusa e la stanza in cui si trovava il corpo, riverso a terra, molto disordinata. I vicini, però, ascoltati dagli inquirenti, dicono di non aver sentito nulla quella sera, né liti né rumori anomali. Testimonianze che aiutano anche a tracciare un profilo della vittima, che non aveva famigliari vicini ed era aiutato dai volontari di un'associazione della città.



Servizio di Manuela Gatti, montaggio di Marco Rondoni