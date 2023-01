Alex Pompa, dopo l'assoluzione si riapre il processo al giovane che uccise il padre

Si riapre il processo ad Alex Pompa, il ventunenne che il 30 aprile 2020, a Collegno, in provincia di Torino, uccise il padre a coltellate nel corso dell'ennesima lite in famiglia e che fu assolto in primo grado per legittima difesa.

La Corte di Assise di appello, su proposta della pubblica accusa, ha deciso di ascoltare la madre e il fratello dell'imputato e i medici legali che intervennero sul posto. Il pg Alessandro Aghemo - lo stesso magistrato che in primo grado aveva chiesto la condanna di Alex - ha invitato i giudici a riconsiderare la tesi della legittima difesa, che a suo parere non sussiste.

Il padre del ventunenne, Giuseppe, è stato descritto come un uomo aggressivo, collerico, ossessionante e minaccioso, tanto che i figli avevano cominciato a registrare le sue frequenti scenate; quel giorno, dopo aver notato la moglie, cassiera in un supermercato, mentre veniva salutata da un collega sul lavoro, la chiamò sul telefonino per 101 volte e, al rientro a casa, inscenò l'ennesimo litigio.

Secondo i giudici del primo grado Alex agì per difendere la madre, il fratello e se stesso. "Pensavamo - ha commentato il suo difensore, l'avvocato Claudio Strata - che non ci fossero i presupposti per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ma siamo e restiamo sereni. Continuiamo ad avere totale fiducia nella giustizia".