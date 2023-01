Alla Pro il derby delle risaie, vittorie per Juve Next Gen e Alessandria

E' la Pro Vercelli ad aggiudicarsi il derby delle risaie. I bianchi hanno espugnato il Piola di Novara grazie a una rete di Guindo a tre minuti dalla fine della gara. Decisiva è stata però l'espulsione dell'azzurro Ciancio, che ha lasciato i suoi in dieci nel momento più delicato della partita. Con i tre punti, la Pro è ritornata in zona playoff.

Vittoria preziosa anche per la Juventus Next Gen che ha superato il Vicenza per 2-1. I veneti sono andati in vantaggio con una rete di Rolfini ma sono stati raggiunti dal calcio di rigore di Barrenechea. A decidere la partita è stato un gol di Pecorino.

Sabato infine, nel girone B, l'Alessandria ha conquistato tre punti pesantissimi a Carrara grazie a una rete di Galeandro. Grigi fuori dalla zona playout dopo molto tempo.