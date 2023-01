Apertura di Salvini per Olimpiadi all'Oval

"Ne parlavo con Fontana. Se in Lombardia, Veneto, Trentino hanno la disponibilità e i soldi per il pattinaggio bene, altrimenti c'è sempre la disponibilità di Torino e del Piemonte". Dopo lo stop del governatore lombardo, che nei giorni scorsi si era espresso in maniera nettamente contraria all'allargamento al Piemonte delle Olimpiadi invernali del 2026 in programma a Milano e Cortina, è stato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a riaprire la porta alle speranze torinesi: parlando della questione del

pattinaggio su pista ovale alle Olimpiadi, a margine di un sopralluogo alla stazione Cadorna di Milano per il progetto di creazione di un distretto verde sui binari, ha spiegato: "Una struttura con i canoni olimpici costa decine e decine di milioni di euro e visto il momento economico che vive l'Italia, è un investimento importante. Quindi se c'è qualcosa di già pronto dal mio punto di vista di amministratore pubblico, male non fa".

La questione si era posta dopo la rinuncia della località trentina Baselga di Pinè, che avrebbe dovuto ospitare le gare di speed skating: da lì la proposta di utilizzare l'Oval, che nei Giochi del 2006 era stata la sede di questa disciplina. Sullo stato di avanzamento dei lavori Salvini ha poi aggiunto: "Sono fiducioso e penso che recupereremo il tempo perso: stiamo correndo da 100 giorni per recuperare due anni di nulla. Le Olimpiadi ci saranno e porteranno almeno 5 miliardi di euro a Milano e in Lombardia".