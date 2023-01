Arrestati due giovani per aver rapinato e ferito due prostitute

Due uomini di origine nordafricana sono stati arrestati dalla polizia per l'aggressione e la rapina a due prostitute di Torino.

Le ragazze, di origine rumena, erano state accoltellate nella notte del 23 gennaio in due punti diversi della città. Nel primo caso, un giovane libico è accusato di aver puntato un coltello alla gola della vittima, che in un tentativo di reazione è rimasta ferita alla spalla e alla mano destra, prima di riuscire a mettere in fuga l'aggressore.

Nell'altro episodio, avvenuto la sera successiva, la coppia di stranieri, dopo essere entrati nell'appartamento della seconda prostituta e avere tentato di rubarle il denaro, l'ha accoltellata all'addome. La donna è stata ricoverata in prognosi riservata. Dalle prime indagini, era emerso il collegamento tra gli episodi.

I presunti responsabili avevano subito lasciato la città, nascondendosi prima in Lombardia e poi a Verona, dove sono stati fermati nelle vicinanze della stazione ferroviaria. I due sarebbero sospettati di altre aggressioni sempre a danno di prostitute.