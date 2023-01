Arrestato un anarco ambientalista

Stava preparando un attentato a Torino, secondo la procura, che ha chiuso le indagini a carico di Federico Buono, 45 anni, anarchico ambientalista, arrestato dalla digos a milano lo scorso marzo, e ritenuto dai pm vicino al gruppo eversivo sudamericano Its.

Ora l'uomo si trova agli arresti nel carcere di Alessandria. Secondo gli inquirenti obiettivi dell'anarchico sarebbero state alcune fermate della metropolitana e alcuni palazzi e parchi, come il Valentino, Palazzo di Giustizia; lo dimostrerebbe il materiale sequestrato nel suo alloggio nel quartiere San Paolo. In un primo momento l'uomo aveva confessato le sue intenzioni in una lettera inviata ai pm, per poi ritrarre tutto in un momento successivo.