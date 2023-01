Bagnis nella storia, primo podio italiano nello skeleton

Con il secondo posto conquistato ai Mondiali in corso a St. Moritz, in Svizzera, Amedeo Bagnis è entrato nella storia: è suo il primo podio individuale per l'Italia in una rassegna iridata di skeleton. Il 23enne piemontese ha ottenuto la medaglia d'argento a 1″79 dall'irraggiungibile britannico Matt Weston, e davanti al coreano Seunggi Jung.