Basket Torino, nel nuovo Cda anche la bandiera Carlo Della Valle

Per i tifosi non è certo un volto nuovo, anzi. Quel Carlo Della Valle che fu bandiera di Auxilium Torino e cestista di livello nazionale, oggi imprenditore, entra come consigliere nel Consiglio di amministrazione di Basket Torino. Con lui anche Mauro Bunino, commericalista, e Marco di Toro, avvocato.

Il nuovo Cda si è insediato lunedì, all'indomani della bella affermazione della Reale Mutua contro Cremona, settima vittoria di fila per i gialloblu.

Presidente è stato nominato il patron di Argotec David Avino, mentre come amministratore delegato è stato scelto Loredano Vecchi, che avrà le deleghe per la gestione operativa della società. Segretario Alberto Marengo.