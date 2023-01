Benedetto XVI, le messe di suffragio in Piemonte. A Torino con l’arcivescovo Repole alla Consolata

Mentre in Vaticano è aperta la veglia pubblica in San Pietro per rendere omaggio al Papa emerito Benedetto XVI - la cui salma è esposta nella basilica dal 2 gennaio fino alla sera del 4 - anche i territori si mobilitano per dare l’ultimo saluto a Joseph Ratzinger, morto il 31 dicembre all'età di 95 anni.

In Piemonte sono previste messe di suffragio in diverse diocesi della regione. A Torino la funzione si svolge il 3 gennaio alle 18 nella basilica della Beata Vergine Consolata, celebrata dall'arcivescovo Roberto Repole. Stesso giorno e stessa ora a Tortona, con la funzione presieduta dal vescovo Guido Marini, cerimoniere di Ratzinger fino alle sue dimissioni da Pontefice nel 2013. Il 4 gennaio è la volta di Alba, Biella e Casale Monferrato, mentre la diocesi di Acqui Terme ha invitato le singole parrocchie a organizzare le funzioni.