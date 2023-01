Blitz Askatasuna, denunciato anche Willie Peyote e tutti gli artisti del concerto del 15 ottobre

Errico Cantamale, The Bluebeaters Dj Set, The Sweet Life Society, Zuli, Mauras, PapaNico e Madaski, Sergio Berardo dei Lou Dalfin, Willie Peyote, Bandakadabra.

Insomma tutto il cast che si esibì al concerto del 15 ottobre in corso Regina Margherita sarebbe stato denunciato per aver partecipato all'iniziativa non autorizzata dal questore Vincenzo Ciarambino.

I provvedimenti che hanno raggiunto altri esponenti del centro sociale Askatasuna riguardano invece reati che vanno dall'organizzazione di pubblici spettacoli senza autorizzazione al blocco stradale alla non ottemperanza alle disposizioni delle autorità .

Una doccia fredda per gli artisti, molto noti e non solo sulla scena torinese, seguita alla perquisizione e al sequestro operato stamane all'alba dalla Digos nel centro sociale Askatasuna.

L'intera zona attorno al centro sociale è stata circondata dalle camionette di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Gli agenti entrati nella struttura hanno portato via casse, mixer e altro materiale utilizzato per gli eventi pubblici che da sempre vengono organizzati. Sequestrato anche cibo mal conservato e posti i sigilli a due locali dove sono state messe le casse acustiche molto grandi non trasportabili, e dove si trovava il materiale per spillare le birre.

Dal provvedimento emerge che complessivamente sono 36 le persone denunciate a vario titolo